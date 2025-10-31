Mientras Maxi López se encuentra instalado en Argentina participando de MasterChef Celebrity, su pareja, Daniela Christiansson, atraviesa su segundo embarazo en Suiza, donde decidió permanecer junto a su primera hija y en un entorno de mayor tranquilidad. La modelo sueca, que ya cursa los últimos meses de gestación, se mantiene muy activa en redes sociales, donde suele compartir reflexiones sobre la maternidad y su vida cotidiana lejos del exfutbolista.

En las últimas horas, Daniela sorprendió a sus seguidores al revelar quién es su compañera más fiel en esta etapa tan especial. A través de una historia en Instagram, publicó una tierna imagen junto a su perra Kika y escribió: "Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente". Con ese mensaje, la modelo dejó en claro que, aunque Maxi esté temporalmente a miles de kilómetros, no atraviesa el embarazo en soledad.

Publicidad

Kika es una perra de raza akita inu, de origen japonés, que forma parte de la familia desde 2020 y, según contó la propia Daniela en otras oportunidades, fue adoptada durante la pandemia. Desde entonces, la mascota se volvió inseparable de la pareja y de la pequeña Elle, la hija que la modelo y el exjugador de River comparten. En sus redes, Christiansson suele mostrar momentos cotidianos con Kika, desde paseos por los Alpes suizos hasta tardes en casa, y sus seguidores destacan la conexión especial que mantienen.