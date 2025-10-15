La causa que tiene como acusado a Francisco “Panchito” Velázquez, ex jugador de hockey y campeón del mundo con la Selección Argentina, entró en una fase crucial para definir su futuro legal.

Velázquez fue denunciado el pasado 6 de octubre por presuntas "exhibiciones obscenas". En este contexto, la Justicia se encuentra en plena realización de una prueba fundamental para el expediente: las pericias psicológicas a la joven y a la menor, implicadas como víctimas del caso.

Según trascendió, las pericias psicológicas se están llevando a cabo entre este martes y este jueves. Las evaluadas son la denunciante y la menor que se encontraba presente en el presunto momento en que Velázquez habría exhibido sus genitales a estas dos mujeres.

La llave hacia la formalización

La importancia de estas evaluaciones radica en que, tras obtener sus resultados, la UFI ANIVI (Unidad Fiscal de Investigación que trata casos de abuso contra menores) definirá si avanza con la audiencia de formalización.

Esta audiencia es considerada el "puntapié inicial" de la investigación formal del hecho. Una vez iniciada, esta investigación puede concluir con una condena o un sobreseimiento para el exjugador de hockey.

Fuentes judiciales consultadas destacaron que estas pericias psicológicas son una de las tantas pruebas que se están solicitando y son "importantes para valorar" las declaraciones de la denunciante y la menor involucradas en este presunto delito de exhibiciones obscenas que se le señala como autor a Francisco “Panchito” Velázquez.