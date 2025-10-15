Una nueva oportunidad laboral se abre en San Juan para quienes cuenten con experiencia en el área de servicio técnico. Se encuentra activa una búsqueda laboral para el puesto de Técnico en Reparación de Celulares, destinada a personas con conocimientos comprobables en el rubro.

Según los requisitos publicados, los postulantes deberán acreditar certificación formal, además de demostrar amplios conocimientos técnicos en la reparación de equipos móviles. También se solicita ser mayor de 24 años, contar con el nivel secundario completo y tener disponibilidad full time para desempeñarse en el puesto.

Entre los aspectos personales valorados se destaca la responsabilidad y el compromiso con la tarea, cualidades esenciales para quienes manipulan dispositivos electrónicos y atienden directamente a clientes.

Las personas interesadas en aplicar a esta convocatoria deben enviar su currículum vitae con foto e información actualizada al correo electrónico busquedasj.1@gmail.com, según se detalla en la publicación oficial.