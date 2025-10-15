La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la entrega de un bono extraordinario de $300.000 que se abonará durante el mes de octubre. Este anuncio generó expectativa entre distintos sectores beneficiarios de la seguridad social en el país.

La medida está destinada a un grupo específico de personas que cumplen con ciertos requisitos definidos por el organismo. Aunque los detalles completos sobre los criterios de acceso aún no fueron difundidos en su totalidad, fuentes oficiales indicaron que el bono apunta a reforzar los ingresos de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social o que perciben prestaciones específicas.

Desde Anses aclararon que el pago será único y que se realizará en octubre, con el objetivo de brindar un apoyo económico significativo en un contexto de alta inflación y dificultades económicas para amplios sectores de la población.

Los interesados en acceder a esta ayuda deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales para conocer las fechas y modalidades de cobro, que serán informadas próximamente a través de los canales habituales del organismo.