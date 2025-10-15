En medio de la preocupación creciente por el brote del virus manos, pies y boca que afecta a niños y niñas de distintos niveles de la Escuela Vergara, ubicada en Carpintería, en el departamento Pocito, las autoridades del establecimiento difundieron un comunicado dirigido a las familias para reforzar las medidas preventivas.

El mensaje, enviado a través de los grupos de padres, indica: “Señores padres, en relación al virus que está circulando en la zona de Carpintería, recuerden que si los niños tienen fiebre o alguna de las manifestaciones del mismo en sus manos, pies o boca, no deben enviarlos a la escuela. Tienen siete días para superar el virus y esas inasistencias no se consideran; está autorizado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Atte. La Dirección”.

El texto busca evitar nuevos contagios y aclarar que las ausencias por enfermedad no serán penalizadas, dado que la recomendación sanitaria es mantener el aislamiento durante al menos una semana.

Sin embargo, varias familias del establecimiento señalaron que, hasta el momento, no se comunicaron medidas adicionales sobre desinfección o limpieza profunda. “Esto es lo que mandaron a decir desde la escuela, pero de la desinfección aún nada se habló”, comentó una de las madres en los grupos de comunicación interna.

Días atrás, madres y padres habían expresado su malestar por la falta de respuestas concretas ante la propagación del virus en distintas aulas. “Nos gustaría tener alguna comunicación más clara, saber si van a desinfectar o si están al tanto de la situación. No queremos exigir, pero sí una respuesta coherente como para quedarnos más tranquilos”, había dicho Daniela Sánchez, madre de una alumna, en diálogo con DIARIO HUARPE.