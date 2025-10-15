El Municipio de Jáchal llevó adelante una jornada de reconocimientos a personas mayores destacadas por su trayectoria, su aporte social y su legado dentro de la comunidad. La actividad se realizó en el marco del Mes de la Persona Mayor y estuvo encabezada por el intendente Matías Espejo, junto a su esposa y la directora de Desarrollo Humano y Promoción Social, Yesica Vega.

Durante la jornada, las autoridades visitaron a vecinos y vecinas que se destacan por su longevidad y compromiso con el departamento. Entre ellos, fueron reconocidos Nidia Rosalía de Mallea, de 95 años, del distrito Centro; Elsa Núñez, de 95 años, de Villa Mercedes; Gregorio Vega, de 102 años, de Entre Ríos; y Santos Juliana Páez, de 98 años, también de Villa Mercedes.

Cada encuentro se desarrolló en los hogares de los homenajeados, donde se compartieron recuerdos, anécdotas y fotografías que reflejan parte de la historia viva de Jáchal.

“El objetivo de estas visitas fue reconocer y agradecer a las personas mayores por su ejemplo de vida, su aporte a las familias y su papel activo en la construcción del tejido social del departamento”, indicaron desde el municipio.

Por su parte, el intendente Matías Espejo expresó: “Cada historia, cada experiencia, nos enseña el valor de la memoria, del trabajo y del amor por nuestra tierra. Reconocer a nuestros mayores es reconocer la raíz misma de nuestra identidad jachallera”.

Estas acciones forman parte de un programa integral impulsado por la Municipalidad de Jáchal, que busca promover el bienestar, la inclusión y la valoración de las personas mayores como protagonistas de la comunidad. La iniciativa apunta a destacar su rol activo y el valor de su sabiduría como legado para las nuevas generaciones.