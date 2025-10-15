La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 56/25, en la que informó que se prevé la ocurrencia de vientos fuertes del sector sur durante la madrugada y mañana del jueves 16 de octubre.

El fenómeno afectará principalmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 35 y 55 km/h, con picos que podrían llegar o superar los 80 km/h de manera puntual.

Desde el organismo provincial recordaron que esta situación se enmarca dentro de una alerta amarilla, lo que implica condiciones meteorológicas con potencial de riesgo para la población. Ante esto, recomendaron mantener la precaución y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.

Entre las principales recomendaciones difundidas por Protección Civil se incluyen:

Prestar atención al entorno, especialmente ante la posibilidad de cables caídos, ramas o elementos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar daños materiales.

Conducir con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo distancia entre vehículos.

Evitar detenerse bajo árboles o estructuras como carteles, marquesinas o toldos.

Tener a mano linternas cargadas ante posibles cortes de energía.

Además, el organismo recordó los números de contacto ante cualquier emergencia:

911 (Emergencias Generales)

100 (Bomberos)

103 (Protección Civil)

La Dirección instó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar la circulación innecesaria durante el momento de mayor intensidad del viento.