Tras años de gestiones, notas y promesas incumplidas, los vecinos de la calle Eugenio Flores decidieron cortar el tránsito de la arteria para visibilizar una problemática que, aseguran, afecta la salud y la seguridad de toda la comunidad.

“Llevamos más de cuatro años pidiendo, reclamando y luchando con mucho respeto, paciencia y cumpliendo con todos los pasos legales y administrativos para que las autoridades nos escuchen y respondan a nuestro pedido. Pero la paciencia se agotó”, expresó Francisco Paredes, uno de los vecinos afectados, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Desde hace tres días, el grupo de vecinos mantiene el corte sobre el tramo sin pavimentar, a la espera de que las autoridades municipales y provinciales se acerquen con soluciones concretas.

“Vivimos respirando tierra”

El reclamo no es solo por comodidad, sino por salud. El polvo en suspensión que se levanta con el paso de los vehículos es una constante que, según los vecinos, se volvió insoportable.

“Vivimos asfixiados y encerrados en nuestras casas por el polvo en suspensión que deja cada vehículo que pasa. Nosotros, nuestros hijos y abuelos, respiramos y masticamos tierra. Vivimos tapados en tierra. El municipio, una vez al día, pasa regando para aplacar la tierra, pero a las horas el agua se evapora y todo vuelve a lo mismo. Es insalubre para todos los que vivimos acá”, explicó Paredes.

Además del polvo, el mal estado del camino genera baches y desniveles que representan un peligro para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones. “Esto no es un capricho, es una necesidad urgente”, enfatizó el vecino.

Una obra inconclusa y muchas dudas

La calle Eugenio Flores forma parte de la Ruta Provincial 456, un corredor clave que conecta distintas localidades rurales con la zona urbana de Jáchal. El tramo que falta pavimentar —desde calle Onda hasta la esquina de Gran China— representa apenas 1,8 kilómetros, pero su impacto en la vida diaria de los vecinos es enorme.

Parte de la calle fue pavimentada entre 2022 y 2023, durante la gestión del entonces intendente Miguel Vega, hoy diputado provincial. Sin embargo, el último tramo quedó inconcluso. “Sabemos que la obra se paró por las elecciones, pero después no continuaron y no sabemos por qué. La nueva gestión ya lleva casi dos años y no se avanzó en nada”, dijo Paredes.

Imágen de cómo quedó el primer tramo de la Eugenio Flores inaugurado en el 2022.

Los vecinos aseguran que este tramo de 1.8 km también estaba incluido en el presupuesto original, y se preguntan qué pasó con los fondos destinados a su ejecución.

“La respuesta de Vega fue que desconoce el motivo y que debemos quejarnos ante el gobierno provincial actual. Eso nos indignó, porque queremos saber por qué no se terminó y dónde está el dinero”, agregaron.

Dato: el 8 de junio de 2022 el exintendente dijo en DIARIO HUARPE, “Ya lo hablamos con Vialidad Provincial y el tramo que falta, que serían 5 kilómetros, los vamos a hacer en un trabajo conjunto”, aseguró Vega.

Cruce de responsabilidades

En busca de respuestas, los vecinos también se reunieron con el actual intendente, Matías Espejo, quien les informó que la pavimentación de la calle no depende del municipio, ya que se trata de una ruta provincial.

“El intendente nos dijo que el expediente de la obra existe, pero que no le compete a él porque la Eugenio Flores es Ruta Provincial. Nos sugirió que elevemos el reclamo al gobernador. Nosotros le pedimos que él mismo gestione la audiencia, porque es nuestro representante y tiene los medios para hacerlo”, relató Paredes.

Mientras tanto, los vecinos aseguran que continuarán con el corte de ruta “hasta obtener una respuesta concreta”.

Un camino clave y cada vez más peligroso

La Eugenio Flores es una calle transitadas del departamento. A diario circulan camiones, autos y motocicletas, además de niños que van a la escuela en bicicleta. Cuando llueve, la situación se agrava: el camino se convierte en un pantano que vuelve casi imposible transitarlo.

“Esta ruta no solo la usamos los que vivimos acá. Es un paso obligado para productores, transportistas y para muchos vecinos de Jáchal. Queremos que se termine la obra, no pedimos un lujo, pedimos algo básico: poder vivir sin polvo, sin barro y sin peligro”, concluyó Paredes.