En el marco de un procedimiento legal denominado "audiencia de presentación" en Flagrancia, se abordó un grave caso de violencia de género ocurrido en el barrio San Francisco, en Chimbas. El hecho se originó a raíz de un conflicto de pareja que involucra a la mujer denunciante y a su pareja, Emanuel Miranda Tejada, quienes tienen tres hijos en común, siendo uno de ellos mayor de edad y los otros menores.

El incidente ocurrió luego de que la mujer se retirara del domicilio conyugal y se dirigiera a la casa de su madre, ubicada a pocas casas del lugar del conflicto.

La amenaza y el fuego

Según lo expuesto en la audiencia, Miranda Tejada se acercó a la casa de la madre de la víctima y le profirió una amenaza explícita respecto a la vivienda que compartían: "la casa no iba a ser tuya ni mía".

A pocos minutos de esta advertencia, una vecina alertó sobre la situación, informando que salía humo del interior del domicilio de la pareja. La madre y la denunciante se dirigieron inmediatamente a la casa y advirtieron la presencia de humo. Varios vecinos colaboraron en la extinción de las llamas. Se comprobó que un colchón que se estaba quemando había sido sacado hacia el frente del domicilio.

Acuerdo de condena condicional

Ante las características del hecho y el daño producido, la defensa del imputado y la fiscalía llegaron a un acuerdo de juicio abreviado.

El acuerdo establece una condena de seis meses de prisión en suspenso, es decir, una pena de ejecución condicional. Esta modalidad fue propuesta debido a que el imputado no registra condenas previas, según explicó la fiscal del caso, Virginia Branca, en rueda de prensa.

Es importante destacar que, si bien se logró este acuerdo entre las partes, la condena final y el juicio abreviado quedan sometidos a la aprobación definitiva por parte del juez Ricardo Moine.