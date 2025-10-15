La empresa Somos Comunicación Visual lanzó una búsqueda laboral para cubrir el puesto de Dibujante Técnico, destinada a profesionales o estudiantes avanzados con perfil creativo, técnico y orientado al trabajo en equipo.

Según detalla la convocatoria, pueden postularse diseñadores industriales, dibujantes técnicos o estudiantes de arquitectura que cuenten con experiencia, habilidades en el manejo de software de arquitectura y diseño, y un enfoque proactivo en la resolución de proyectos.

Se valorará especialmente la buena presencia, las habilidades de comunicación, la capacidad de trabajo en equipo, la orientación a resultados y el enfoque en el cliente, cualidades esenciales para desempeñarse dentro de la estructura de la empresa.

Entre los requisitos excluyentes, se solicita:

Conocimiento avanzado en Fusion 360, SolidWorks, Pronest, D5 Render y SketchUp.

Conocimientos básicos en AutoCAD, Illustrator y Photoshop.

Experiencia comprobable en el puesto.

Referencias laborales verificables con contactos actualizados.

Disponibilidad full time.

Los interesados en formar parte del equipo de Somos Comunicación Visual deben enviar su currículum y portfolio actualizado al correo electrónico rrhh@gruposomos.com.ar.