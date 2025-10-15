Valle Grande sigue conmocionado por el violento episodio ocurrido antenoche, donde un niño perdió la vida durante una balacera en el interior del barrio. Si bien varios adultos ya han sido detenidos y están siendo investigados por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, también se confirmó la implicancia de un menor de 17 años, quien será sometido a una investigación judicial paralela.

El juez Mariano Carrera, actualmente subrogando el Juzgado Penal de Menores en lugar de la doctora Julia Camus, detalló a DIARIO HUARPE las primeras medidas adoptadas en torno al adolescente.

“Se trata de un menor imputable, ya que tiene entre 16 y 18 años. Por lo tanto, corresponde que se inicie una causa penal juvenil con todas las garantías del debido proceso”, explicó Carrera.

Aislamiento y pericias forenses

El joven se encuentra resguardado en un centro adecuado y permanece bajo custodia judicial mientras avanzan las pericias. Las primeras medidas ordenadas incluyen: extracción de muestras de sangre y orina; pruebas de absorción atómica para detectar restos de pólvora; evaluaciones médicas y psicológicas correspondientes.

Estas acciones tienen como objetivo determinar si el menor disparó un arma de fuego durante el hecho.

“Es necesario establecer científicamente si tuvo participación activa en el tiroteo. Las pericias serán clave para definir su grado de responsabilidad penal”, agregó el magistrado.

Causa separada pero relacionada

Aunque se trata del mismo hecho, el proceso penal del menor será independiente del de los adultos, conforme a la normativa vigente en el sistema judicial argentino. Carrera confirmó que ya solicitó al Ministerio Público Fiscal la copia de las actuaciones realizadas hasta el momento en la causa principal.

“Se investigan en expedientes distintos, pero claramente están relacionados. Es un mismo hecho, pero con implicancias legales separadas para menores y mayores de edad”, explicó el juez.

Posible imputación

Por ahora, no se confirmó la calificación legal que se le imputará al menor. El juez Carrera indicó que esto dependerá de las pruebas que se reúnan y del avance de la investigación:

“Si le tomamos declaración indagatoria, se le imputará un delito con una calificación provisoria. Pero no puedo anticiparla aún”, concluyó.

La comunidad espera avances en el esclarecimiento del caso, mientras la justicia determina el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en este hecho trágico que enluta al barrio Valle Grande.