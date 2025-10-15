Continúa la investigación por el crimen de Emir Barboza, el nene de 7 años que recibió un balazo en el pecho en medio de una balacera en el barrio Valle Grande. Desde la UFI Delitos Especiales confirmaron cómo fueron los últimos instantes con vida del pequeño, a partir de testimonios clave.

El fiscal Sebastián Gómez explicó que el conflicto que derivó en la tragedia involucra a viviendas separadas por media cuadra, ubicadas en la misma vereda pero en diferentes cuadras.

La secuencia fatal

"Lo único que tenemos en claro, por testimonios brindados por uno de los familiares del menor fallecido, es que el niño iba hacia la vivienda donde, suponemos nosotros, que partió el disparo homicida. Esto era casi llegando a la esquina, y cuando escuchan las detonaciones empiezan a correr hacia su casa, a fin de protegerse", precisó el fiscal Gómez.

Fue en ese intento desesperado por resguardarse que el pequeño fue alcanzado por el proyectil. "El menor cayó desvanecido en la vereda. Ahí se dieron cuenta que tenía un orificio en el pecho del disparo de arma de fuego”, detalló el fiscal.

Contexto de conflicto y grescas previas

Respecto al posible rol de la familia de Emir en el conflicto que derivó en el crimen, el fiscal manifestó que si bien se sigue investigando, "se habla de que la familia Barbosa habría salido por defensa de otra familia, de apellido Carrizo, de los cuales son la mayoría de los detenidos que tenemos".

Aparentemente, este conflicto escaló. Producto de ello, "hubieron grescas sobre las 22 a 22.30 hs., en las que resultaron heridos dos menores. Ese caso lo lleva otra UFI”, señaló Gómez.

Esta gresca de la noche motivó la intervención policial. “Los funcionarios policiales, una vez que disiparon esta gresca, ocurrida a primeras horas de la noche, se estaban retirando y cuando estaban saliendo del barrio escuchan las detonaciones", agregó el fiscal, suponiendo que "esta gresca fue escalando hasta que llegó a la utilización de armas”.

Presencia policial y temor a represalias

Ante la gravedad del hecho y la tensión latente, el fiscal expresó que se mantendrá, por el momento, la presencia policial en el barrio, con rondas de patrullaje y recorridas. La medida de seguridad es necesaria, ya que se teme una posible escalada del conflicto. “Uno entiende también que, y ya ha sido público conocimiento, que hay manifestaciones de alguna toma de represalias, posiblemente por parte de la familia del menor fallecido“, concluyó el fiscal, mientras la investigación sigue su curso.