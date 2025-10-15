El dólar volvió a subir este miércoles y superó la barrera de los $1.400 en el Banco Nación, en una jornada marcada por la incertidumbre y los bruscos movimientos del mercado, pese a la confirmación de nuevas compras de pesos por parte de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que Washington intervino nuevamente en el mercado local y anticipó que el rescate financiero podría alcanzar los u$s40.000 millones. Sin embargo, la noticia no logró contener la tensión cambiaria ni despejar las dudas sobre el futuro económico de la Argentina.

Durante la jornada, el tipo de cambio mayorista registró fuertes oscilaciones: llegó a tocar los $1.392 tras la conferencia de prensa posterior al encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, que no cumplió con las expectativas previas de los mercados.

La ausencia de anuncios concretos y las condiciones impuestas por el mandatario estadounidense —que ató el desembolso de fondos al resultado de las elecciones del 26 de octubre— generaron una ola de incertidumbre entre los inversores.

Poco después, las declaraciones de Bessent confirmando la nueva intervención lograron moderar momentáneamente la demanda de divisas y el dólar mayorista bajó hasta $1.360. Sin embargo, hacia el cierre de la rueda volvió a recalentar el mercado y terminó en torno a $1.380.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s850,871 millones, lo que representa una suba del 17% frente al martes.

En el Banco Nación, el billete minorista —que había trepado hasta $1.400— cerró finalmente a $1.405. En tanto, el promedio del BCRA entre las entidades financieras se ubicó en $1.408.

Por su parte, Bessent detalló que del paquete de u$s40.000 millones, la mitad correspondería a un swap de monedas y el resto a fondos que se negocian con el sector privado. El anuncio buscó contrarrestar el efecto negativo que dejó la cumbre Milei-Trump, pero el mercado mantuvo su cautela.

Las dudas sobre la continuidad del actual esquema cambiario se profundizan a medida que se acerca el proceso electoral. Aunque el ministro Luis Caputo ratificó la política de bandas, en la city prevalece el escepticismo.

Desde Wall Street, Morgan Stanley elaboró tres posibles escenarios para el tipo de cambio después de los comicios: todos incluyen un salto cambiario, y el más optimista proyecta un dólar a $1.700 para fin de año.

“El mercado está un poco cansado de tantos idas y vueltas y espera una confirmación oficial de todo lo conversado para convalidar precios en este nuevo contexto. Si se confirma un salvataje de u$s40.000 millones, sería un verdadero bombazo, porque nadie lo esperaba”, destacó Nicolás Cappella, sales trader del Grupo IEB.

En el mercado informal, el dólar blue también subió y cerró en $1.450, tras alcanzar un máximo intradiario de $1.465, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Mientras tanto, los dólares financieros retrocedieron luego de haber saltado hasta 3,2% en la jornada previa. El MEP bajó 0,9% a $1.441,77, y el contado con liquidación (CCL) cedió 0,8% para ubicarse en $1.461,69.

Las cauciones también reflejaron la volatilidad del día: las tasas a un día llegaron a superar el 100%, pero se desinflaron hasta el 65% al cierre de la rueda.