Un grave accidente tuvo lugar en el Colegio Guadalupe, ubicado en el barrio porteño de Palermo, durante una Feria de Ciencias. La explosión se produjo cuando un grupo de estudiantes realizaba un experimento con alcohol etílico para recrear el "experimento del volcán" y la sustancia inflamable entró en contacto con una fuente de calor, generando una explosión que provocó quemaduras a cuatro personas.

Entre los afectados se encuentra un alumno de 16 años, quien sufrió quemaduras en el pecho y el rostro. Fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Gutiérrez, donde permanece en terapia intensiva con respirador y aguarda su derivación al Hospital del Quemado debido a la gravedad de sus lesiones.

Publicidad

Otros dos estudiantes, de 13 y 14 años, resultaron con quemaduras moderadas y fueron atendidos inicialmente en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Fernández. Además, una madre presente durante la demostración sufrió lesiones en las manos y recibió atención en el colegio sin necesidad de traslado.

La policía de la Comisaría Vecinal 14-A intervino para asegurar la zona y colaborar con el personal médico. Las autoridades del colegio suspendieron las actividades mientras se investigan las causas del accidente y el posible uso inadecuado de materiales inflamables.

Publicidad

La comunidad educativa está consternada por el incidente. María Cornejo, madre de una alumna, comentó: “Fue durante la Feria de Ciencias, el experimento del volcán que terminó explotando. Estamos todos shockeados. Nadie imaginó que algo así pudiera pasar”.

Este suceso se suma a un accidente similar ocurrido días atrás en Pergamino, donde una explosión durante una Feria de Ciencias en el Instituto Comercial Rancagua dejó más de una decena de heridos, la mayoría menores. En ese caso, una alumna de 10 años fue trasladada al Hospital Garrahan con quemaduras y riesgo de perder un ojo, aunque actualmente evoluciona favorablemente en cuidados intensivos.