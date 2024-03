La depresión es un trastorno mental del estado de ánimo, por la que hay una disminución considerable del mismo. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al punto de que una persona decida quitarse la vida. Es por ello que es importante cuidar la salud mental. En San Juan, la depresión, junto con la ansiedad y los ataques de pánico son las patologías que más prevalecen en la comunidad. Este dato lo aporta el psicólogo Alberto Mentesana, quien dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cuáles son las edades en la que las personas sufren más de depresión, qué se debe hacer y cuáles son los síntomas más visibles. Además, destacó la importancia de las consultas con psicólogos, el ir a terapia y realizar un tratamiento en los casos más severos.

"Los síntomas de la depresión sí pueden verse físicamente, pero también emocional y anímicamente. La depresión es un trastorno mental del estado de ánimo", comenzó a explicar. Entre los síntomas más notables se encuentra el cambio de rutina, la persona no realiza las mismas actividades de antes, hay una inhibición en la cuestión física, padece de alogia (pérdida de la alegría), anergia (pérdida de la energía) y deja de realizar actividades físicas. "Estas son uno de los primeros síntomas, pero a nivel rostro, tiene una cara caída, cansada, con ojeras y visiblemente la persona se muestra cansada", agregó el psicólogo.

Otro de los síntomas que se mantiene son los extremos: la persona puede dormir mucho o muy poco, como así también comer muy poco, perder el apetito o bien, comer en grandes cantidades debido a una ansiedad depresiva. Mentesana explicó que los rangos etarios donde más se puede percibir la depresión es en la adolescencia o en la adultez, pasando los 40 años, aunque en el caso de San Juan, por lo general se desarrolla dentro de los 20 y los 45 años. "Se puede ver que la persona no sale como antes, no va a fiestas y deja de ser sociable, ya no quiere compartir. Empieza a perder ganas de tener relaciones, como las sexuales. La sexualidad es un indicador de energía, por lo que se disminuye el deseo", aseveró.

"En las personas depresivas, predomina el sentimiento de culpa y ruina, siente que todo es catastrófico y su culpa. Entra en un estado de ánimo bajo que nosotros denominamos melancolía y se mantiene constante con la depresión. Es por eso que lo más importante para una persona es cuidar su salud mental y que acuda al psicólogo o psiquiatra para que sea medicado, porque la depresión es un trastorno mental grave que en algunos casos puede llevar al suicidio", dijo Mentesana.

¿Qué pasa en la adolescencia?

En la edad donde los jóvenes están experimentando su desarrollo, existen estados depresivos, pero el psicólogo explica que forman parte del mismo crecimiento y desarrollo del adolescente, "hay ciertos bajones". Ahora, si ese estado depresivo se profundiza y se mantiene durante los meses, ya es un estado de alerta. "Entre los síntomas que predominan en la adolescencia se encuentran que el chico no quiere salir de su habitación durante meses, no se baña, no quiere realizar actividades, no se quiere relacionar con sus compañeros, es porque ahí, algo está sucediendo", informó el profesional.

Estas son señales para que los padres estén atentos a sus hijos, aunque también les ocurre a los más grandes, a quienes tienen más de 40 años. "Hay estudios que demuestran que las mujeres son más propensas a tener depresión que los hombres", expresó. Lo más importante a tener en cuenta es que se visualiza un cambio de hábito repentino negativo. Hay que estar atentos a las conductas, a mirar un poco más al otro y a animarse a realizar autoconsultas, para que un profesional pueda ayudar y acompañar al paciente. "Es importante cuidar la salud mental, realizar actividad física y hacer cosas que nos mantengan con energía y alegría", cerró el profesional.