Un hombre que salía a correr por la mañana en un descampado detrás del barrio 13 de Diciembre de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, se topó con una escena perturbadora: detectó una mano humana en avanzado estado de descomposición cerca de las 10 de la mañana de este miércoles, lo que movilizó de inmediato a la policía local.

Ante la denuncia del corredor, efectivos de seguridad y peritos forenses aseguraron el perímetro y desplegaron un operativo de búsqueda, logrando encontrar posteriormente dos pies y una cabeza humanos, también en estado de descomposición, bajo protocolos para preservar evidencia y determinar el contexto del crimen.

Hasta el momento, no se pudo confirmar ni el sexo ni la identidad de la persona a la que pertenecen los restos, aunque los investigadores presumen que se trataba de un adulto, y ahora esperan los resultados de las pericias para establecer tanto la causa de muerte como una posible data del deceso.

El hallazgo generó conmoción en la comunidad y atrajo la atención de familiares de un vecino local desaparecido desde diciembre, quienes se acercaron al lugar con la esperanza de que los restos pudieran estar relacionados con ese caso, aunque por ahora no hay confirmación oficial de un vínculo.

Las autoridades mantienen el lugar bajo resguardo y continúan con la investigación criminal, que incluye el examen de los restos y la recolección de pruebas que puedan aportar datos sobre qué ocurrió y si se trata de un homicidio u otra circunstancia, mientras esperan avanzar en la identificación y posibles líneas de pesquisa.