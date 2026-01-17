Un vuelo que parte a pocos kilómetros de San Juan volvió a conectar de manera directa a Cuyo con Brasil. La aerolínea brasileña GOL reinició oficialmente el pasado 3 de enero los vuelos sin escalas entre Mendoza y Río de Janeiro, una ruta estratégica para miles de viajeros de la región que eligen las playas brasileñas durante el verano.

La reactivación de esta conexión beneficia directamente a los sanjuaninos, que encuentran en el aeropuerto mendocino una opción cercana, rápida y sin escalas para llegar a uno de los destinos turísticos más demandados del continente. El trayecto reduce tiempos de viaje y evita conexiones en Buenos Aires u otras ciudades.

Con este regreso, GOL incrementó en un 50% su oferta internacional desde Mendoza, ampliando las alternativas de vuelos al exterior para pasajeros de San Juan y provincias vecinas. La ruta apunta a fortalecer el flujo turístico y comercial entre ambos países en plena temporada alta.

La operación se realiza con dos frecuencias semanales. Desde Río de Janeiro hacia Mendoza, los vuelos salen los lunes y sábados por la noche y llegan en la madrugada. En tanto, desde Mendoza hacia Brasil, parten los martes y domingos durante la madrugada y arriban por la mañana.

Los vuelos son estacionales y forman parte de un plan más amplio de expansión de GOL en el Cono Sur, con mayor cantidad de frecuencias y asientos disponibles durante el verano. La aerolínea busca consolidar su presencia en el mercado regional y captar la alta demanda de viajes a Brasil.

Entre los servicios disponibles se encuentra la clase Premium Economy, que ofrece mayor comodidad, asiento central bloqueado y servicio de comidas a bordo. Además, los pasajeros pueden utilizar el programa Smiles para acumular o canjear millas, e incluso combinar puntos con dinero para comprar pasajes.

La vuelta de esta ruta se suma al crecimiento sostenido de las conexiones aéreas entre Argentina y Brasil en la temporada estival, y posiciona a Mendoza como una puerta de salida clave al exterior para los viajeros sanjuaninos, que ahora cuentan con una opción directa y cercana para llegar a Río de Janeiro.