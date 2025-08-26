Un fuerte operativo de búsqueda y una campaña en redes sociales se activaron en San Juan para dar con José Luis Zalazar, un joven de 26 años del departamento de Sarmiento, cuyo paradero es desconocido desde el sábado pasado. La denuncia ya fue erradicada, la última pista concreta indica que habría sido visto en pleno microcentro sanjuanino, en avenida Libertador, cerca de una zapatería, durante la siesta del domingo.

Su hermano, Daniel Zalazar, contó a DIARIO HUARPE que José Luis fue visto por última vez en la madrugada del sábado acompañado de un hombre al que la familia no conoce y sobre el que desconfían. “Esto lo hago más que nada por mis viejos que están angustiados”, expresó Daniel.

El joven había compartido momentos con su familia en la casa de sus padres en Sarmiento el viernes, pero desde su salida del sábado no volvió a tener contacto. La ausencia prolongada encendió las alarmas y motivó la difusión de su fotografía a través de redes sociales.

Daniel Zalazar subrayó la importancia de cualquier dato que pueda la población aportar: “Pedimos encarecidamente que si alguien lo vio o sabe algo se comunique".

Por ahora, la familia continúa movilizada mientras esperan novedades oficiales. La búsqueda se concentra tanto en zonas céntricas como en alrededores, con especial énfasis en testimonios de personas que lo hayan visto durante el fin de semana.

Para aportar información que pueda ayudar a dar con José Luis Zalazar, comunicarse al teléfono 2646717281.