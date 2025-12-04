El piropo de Ian Lucas a Eavangelina Anderson para confirmar su romance

Ian Lucas decidió hablar ante las cámaras luego de que fuera relacionado con Evangelina Anderson a partir de las primeras informaciones reveladas por Luis Ventura, a lo que siguió la aparición de un video donde se los veía "muy juntitos y a los besos". Las especulaciones sobre un vínculo sentimental aumentaron tras la difusión de una imagen que ambos subieron a sus redes sociales.

En medio de esta ola de comentarios, Ian Lucas rompió el silencio ante el cronista Oliver Quiróz, del programa A La Tarde. El cantante, quien aseguró estar "volviendo de México, disfrutando el presente" de su carrera y que a MasterChef "le está yendo bien", habló de su vínculo con la modelo.

Lucas afirmó que "Me llevo increíble con ella y todo el grupo. Vamos a cenar". Sobre su compañera, destacó: "Con Eva, divina, nos llevamos increíble. Un grupo super unido".

El influencer se refirió a las versiones de romance con una sonrisa: "A mí no me molesta, me están vinculando con la mujer más hermosa del país... pero somos super compañeros, nos llevamos bien". Además, confirmó la procedencia de la imagen compartida, indicando: "La foto es de Eva en mi terraza". Consultando sobre la diferencia de edad que podría existir entre ambos, Lucas fue tajante al decir: "La edad no es un tema, me considero muy maduro".

Sin embargo, el panelista Santiago Sposato puso en duda la versión de la amistad exclusiva al ver la nota, al señalar que "Ian se está olvidando que la semana pasada comieron sushi los dos solos".

Tras las declaraciones, el mensaje que replicó Ian Lucas en sus historias de Instagram, "Te merecés el amor que siempre intentás darle a los demás", no pasó desapercibido para los medios, quienes interpretaron si se trataba de una indirecta o directa para Evangelina.