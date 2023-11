Luego de una intensa investigación realizada por Gendarmería Nacional lograron la recaptura en San Juan de un hombre que estaba prófugo de la Justicia oriundo de Buenos Aires. Se trata de un hombre que tenía pedido de captura y que pudo ser individualizado a partir del trabajo de Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”.

Según informaron fuentes de la fuerza, el sujeto se declaró en rebeldía tras la recepción del oficio judicial del Tribunal en lo Criminal Nro. 1 de la localidad, por lo que se procedió a su detención por medio de la intervención al Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos conforme a la orden de captura nacional e internacional.

En ese marco, desde la Subdirección de Investigación del Crimen Organizado y Delitos Complejos dependiente de la Dirección de Investigación Criminal de Gendarmería Nacional se dispuso que se lleven a cabo tareas de vigilancia para la búsqueda y detención del prófugo que podría encontrarse en la provincia de San Juan.

Al ser detenido en un domicilio particular en la provincia por gendarmes dependientes de la Agrupación X “San Juan se lo trasladó a la Unidad Carcelaria Nro. 17 Urdampilleta dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Si bien no ha trascendido porque fue condenado, se presume que gozaba de salidas transitorias y no volvió.