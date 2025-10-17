Un grave episodio de violencia entre adolescentes conmocionó este viernes a la comunidad educativa. Un alumno de 13 años fue brutalmente agredido por un grupo de compañeros luego de que la pelota con la que jugaban quedara atrapada en la copa de un árbol.

“Le dieron una paliza. Todo porque se le fue la pelota al árbol”, relató la madre del menor en diálogo con Diario de Cuyo. El estudiante asiste a una escuela técnica ubicada en el microcentro y, tras el ataque, sufrió lesiones que lo mantienen en estado delicado.

Según el testimonio de la mujer, su hijo había salido del establecimiento junto a sus compañeros para almorzar en los jardines del Centro Cívico, donde solían jugar a la pelota y esperar el ingreso al taller de la siesta. Sin embargo, el momento de recreo terminó de manera violenta.

“Mi hijo pateó y la pelota quedó en la copa del árbol. Los otros chicos intentaron bajarla, pero al no conseguirlo, le pegaron patadas, piñas y uno lo remató con un palo en la cabeza”, explicó la madre con angustia.

El adolescente fue trasladado nuevamente a la escuela, donde los docentes advirtieron que algo andaba mal. “Así lo llevaron hasta la escuela y lo sentaron; quisieron darle agua pero un profesor lo vio mal y ahí me llamaron. Me dijeron que estaba desorientado y llamaron al 911. Cuando llegamos al hospital me dijo que reconoce a alguno de los chicos que le pegaron pero no pudo hablar más. Está en shock”, señaló la mujer.

Actualmente, el menor permanece internado mientras se aguardan los resultados de los estudios médicos. Los profesionales temen que pueda haber sufrido una fractura en el cráneo.

“Necesito saber qué pasó y después de radicar la denuncia se podrá acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad”, expresó la madre, quien además lamentó que nadie haya intervenido para frenar la agresión.