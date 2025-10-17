Franco Colapinto tendrá un intenso fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, fecha 19 del calendario de Fórmula 1, que se disputará en el circuito de Austin, Texas. A continuación, todos los horarios según Argentina:

Sábado 18 de octubre

Carrera sprint: 14:00 – Colapinto buscará un buen lugar en la parrilla para la final.

Clasificación para la carrera final: 18:00 – definirá la posición de salida para el domingo.

Domingo 19 de octubre

Carrera final: 16:00 – momento clave para que Colapinto intente sumar sus primeros puntos de la temporada.

Todas las instancias se transmitirán en Fox Sports, con acceso online a través de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Colapinto llega con la motivación de mejorar su rendimiento tras 11 Grandes Premios sin unidades, con su mejor actuación hasta ahora siendo un 11° lugar en Países Bajos y un 13° en Mónaco y Canadá. Este fin de semana en Austin representa una nueva oportunidad para destacarse y lograr sus primeros puntos en la Fórmula 1.