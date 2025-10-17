La convergencia entre los activos tradicionales y el ecosistema digital impulsó el surgimiento de los tokens criptográficos respaldados por oro, un instrumento que combina la estabilidad del metal precioso con la eficiencia tecnológica de la blockchain. Y a medida que el precio del oro supera nuevos máximos históricos, la demanda por estos activos se disparó.

El mercado opta por los tokens de oro

Según datos de Lookonchain, dos grandes inversores adquirieron más de u$s 30 millones en Tether Gold (XAUt) durante la última semana. Alex Tapscott, director ejecutivo de CMCC Global Capital Markets, explicó que el volumen total de oro tokenizado ronda los u$s3.000 millones, frente a menos de u$s500 millones a comienzos de año, y que el comercio diario ya supera los u$s600 millones.

Para Tapscott, este crecimiento refleja la expansión más veloz dentro del universo de los activos tokenizados, que podrían alcanzar los u$s1,9 billones en los próximos cinco años.

Los tokens respaldados por oro representan la propiedad digital de una cantidad fija de oro físico custodiado por entidades certificadas. “Cada token equivale a una onza troy o una fracción, y puede canjearse por oro real”, explicó Alex Melikhov, cofundador de BrettonWoods. Este formato atrae a inversores conservadores que buscan un activo estable frente a la volatilidad de las criptomonedas tradicionales como bitcoin o ether.

Entre los principales ejemplos se destacan Tether Gold y PAX Gold (PAXG), ambos con respaldo auditado y almacenamiento seguro. XAUt representa una onza de oro fino mantenida por Tether, mientras que PAXG, emitido por Paxos Trust Company y regulado por el Estado de Nueva York, equivale a una onza de lingote London Good Delivery. Otras alternativas incluyen Kinesis Gold (KAU), Matrixdock Gold (XAUM) y Comtech Gold (CGO).

