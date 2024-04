Cada 7 de abril celebramos el Día Mundial de la Salud, así lo estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS) a modo de concientizar sobre la enfermedad de cardiovascular. En este sentido, el doctor en cardiología, Gustavo Alcalá dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cuáles son los beneficios de tener una buena alimentación.

El especialista comenzó comentando que el balance hoy en día está en las grasas y en el azúcar refinado. Hay que consumir más fruta, verduras y grasas vegetales. De todo ese equilibrio depende la salud hoy, ya que la elección del alimento está en el 80% de la salud cardiovascular. Además de realizar algún tipo de actividad física como caminar o hacer algún deporte.

El especialista comentó que hay grasas favorables y otros que nos enferman. En Argentina predominan las grasas animales que vienen principalmente de vacas, cerdos, fiambres, llema de huevos, manteca, margarina, crema de leche, etc. Esto a medida que los consumimos diariamente, perjudica la salud. Alcalá recomendó que la única forma es reemplazarlas por grasas vegetales como lo son el aceite de girasol, de oliva, de soja, de canela o consumir los frutos secos.

Con respecto a que la difícil condición económica que tiene cada paciente y que los alimentos saludables sean más “caros” que el resto, es que sea en muchas situaciones imposibles de acceder frecuentemente. En este sentido el doctor recomendó que hay un tipo de hay aceites vegetales “económicos” como el aceite de girasol. Y destacó que está mal direccionada la elección de las personas, consumen lo fácil y rápido. Por otra parte, aseveró que alrededor del 10% de los sanjuaninos consumen las tres porciones de fruta. Sumado a que los alimentos que consumimos habitualmente son exceso de grasa y sal.

El alimento corresponde el 80% de nuestra salud. Debemos consumir más grasas vegetables, frutas y verduras. Además de acompañarlo con actividad física como salir a caminar o hacer algún tipo de deporte.

Estadísticas de sobrepeso e hipertensión

En el último relevamiento de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) que se hizo en el año 2018, luego se postergó por la pandemia, San Juan fue “campeona” de obesidad de toda Argentina. Según estas estadísticas en la provincia, desde entonces, tuvo un 34% de personas con sobrepeso. “No hay indicios de que haya bajado ese porcentaje”, agregó.

Hasta el momento, los índices indican que los varones entre 40 y 60 años es prioridad, ya que es el grupo etario con más obesidad. Para empezar a generar conciencia hay que publicitar cuál es el peso saludable y cuál es el perímetro de la cintura saludable dependiendo de cada persona porque esto es particular. Entonces mediante los conocimientos de dichos números y podrán comenzar a tratar respecto a sus condiciones y comenzar a tomar decisiones sobre su salud.

La mala alimentación también genera otra enfermedad como la hipertensión. En San Juan hay una cifra de 180.000 personas que poseen de esta condición. Estamos subestimando el envejecimiento prematuro de las arterias. “Nosotros tenemos una edad y nuestras arterias tiene 5 o 10 años más”. Debemos tener un aparato imprescindible para la salud y es el tensiómetro. Alcalá comentó que el procedimiento es sencillo y una vez conocido el resultado, la persona podrá actuar a tiempo para que no siga empeorando su salud.

Una vez detectado, se sigue un tratamiento particular para cada paciente. “Hay que dejar de culpar a los paciente porque no todos responden igual a la dieta, al ejercicio o al medicamentos que le ordena el profesional. También hay que recomendar acorde al nivel económico y al tipo de trabajo que tenga si no dan recomendaciones que no son aplicables a la vida real.