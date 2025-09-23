El precio del dólar al público volvió a registrar descensos este martes, con una baja de $55 respecto al cierre previo, y se vendió a $1.375 en el Banco Nación. De manera paralela, el dólar mayorista también disminuyó sin necesidad de intervención oficial, consolidando la tendencia a la baja en el mercado cambiario.

El mercado marginal, conocido como dólar blue, amplió la caída hasta $60, ubicándose en $1.415 para la venta, aunque continúa siendo el billete más caro y el único por encima de los $1.400. Según Max Capital, esta tendencia se enmarca en un contexto de fortalecimiento de los depósitos: desde el 15 de agosto de 2024, los depósitos en dólares del sector privado aumentaron USD 13.741 millones, alcanzando un total de USD 32.409 millones. Solo el 18 de septiembre se sumaron USD 135 millones adicionales.

El Banco Central informó que, en promedio, las entidades financieras venden la divisa estadounidense a $1.394,62 y la compran a $1.340,53, mostrando un alineamiento con la tendencia descendente de las cotizaciones paralelas.