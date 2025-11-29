En un operativo realizado este miércoles en la zona de avenida Benavidez, dos hombres mayores de edad fueron detenidos por la Policía tras protagonizar robos y agredir a los efectivos que intentaron aprehenderlos. Uno de ellos fue identificado como Oscar Lobos, de 21 años.

El hecho ocurrió en el interior del canal de avenida Benavidez, entre Tucumán y Mendoza, donde los agentes Franco Quiroga, de Comisaría 17°, y Rodrigo Bamondi, de la Base Parque Independencia, interceptaron a los sospechosos luego de recibir datos que los vinculaban a varios ilícitos.

Durante la intervención, uno de los sujetos reaccionó de forma violenta y agredió físicamente al agente Quiroga, lo que obligó a Bamondi a intervenir para reducirlo. En el procedimiento que se desarrolló dentro del canal el policía utilizó su equipo HT, su arma reglamentaria y su teléfono personal para coordinar la detención.

Un segundo individuo fue aprehendido minutos después en la esquina de Benavidez y Tucumán, cuando intentaba escapar del operativo. Ambos quedaron vinculados a un hecho de robo ocurrido en jurisdicción de Comisaría 26°.

entre los efectos secuestrados había, desde un televisor, hasta una notebook y una bicicleta entre los objetos de mayor valor.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos estarían relacionados con la sustracción de varios efectos en tres domicilios distintos, ubicados en Costa Canal y Colón, Lote Hogar 40 y Colón y Benavidez.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo las directivas del Dr. Martín Eder, quien ordenó las medidas correspondientes.