Publicidad
Publicidad

Policiales > En Chimbas

Dos detenidos por robo y agresión a policías en el canal Benavidez

La Policía detuvo a dos hombres en el canal Benavidez por una serie de robos y una agresión a un efectivo. Los sospechosos fueron reducidos en dos puntos de avenida Benavidez.

Por Ariel Patruceli

Hace 3 horas
La Policía secuestró gran cantidad de efectos que serían robados. 

En un operativo realizado este miércoles en la zona de avenida Benavidez, dos hombres mayores de edad fueron detenidos por la Policía tras protagonizar robos y agredir a los efectivos que intentaron aprehenderlos. Uno de ellos fue identificado como Oscar Lobos, de 21 años.

El hecho ocurrió en el interior del canal de avenida Benavidez, entre Tucumán y Mendoza, donde los agentes Franco Quiroga, de Comisaría 17°, y Rodrigo Bamondi, de la Base Parque Independencia, interceptaron a los sospechosos luego de recibir datos que los vinculaban a varios ilícitos.

Publicidad

el detenido identificado como Oscar Lobos, de 21 años.

Durante la intervención, uno de los sujetos reaccionó de forma violenta y agredió físicamente al agente Quiroga, lo que obligó a Bamondi a intervenir para reducirlo. En el procedimiento que se desarrolló dentro del canal el policía utilizó su equipo HT, su arma reglamentaria y su teléfono personal para coordinar la detención.

Un segundo individuo fue aprehendido minutos después en la esquina de Benavidez y Tucumán, cuando intentaba escapar del operativo. Ambos quedaron vinculados a un hecho de robo ocurrido en jurisdicción de Comisaría 26°.

Publicidad

entre los efectos secuestrados había, desde un televisor, hasta una notebook y una bicicleta entre los objetos de mayor valor.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos estarían relacionados con la sustracción de varios efectos en tres domicilios distintos, ubicados en Costa Canal y Colón, Lote Hogar 40 y Colón y Benavidez.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo las directivas del Dr. Martín Eder, quien ordenó las medidas correspondientes.

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS