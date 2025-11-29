Policiales > En Chimbas
Dos detenidos por robo y agresión a policías en el canal Benavidez
Por Ariel Patruceli
En un operativo realizado este miércoles en la zona de avenida Benavidez, dos hombres mayores de edad fueron detenidos por la Policía tras protagonizar robos y agredir a los efectivos que intentaron aprehenderlos. Uno de ellos fue identificado como Oscar Lobos, de 21 años.
El hecho ocurrió en el interior del canal de avenida Benavidez, entre Tucumán y Mendoza, donde los agentes Franco Quiroga, de Comisaría 17°, y Rodrigo Bamondi, de la Base Parque Independencia, interceptaron a los sospechosos luego de recibir datos que los vinculaban a varios ilícitos.
Durante la intervención, uno de los sujetos reaccionó de forma violenta y agredió físicamente al agente Quiroga, lo que obligó a Bamondi a intervenir para reducirlo. En el procedimiento que se desarrolló dentro del canal el policía utilizó su equipo HT, su arma reglamentaria y su teléfono personal para coordinar la detención.
Un segundo individuo fue aprehendido minutos después en la esquina de Benavidez y Tucumán, cuando intentaba escapar del operativo. Ambos quedaron vinculados a un hecho de robo ocurrido en jurisdicción de Comisaría 26°.
Según informaron fuentes policiales, los detenidos estarían relacionados con la sustracción de varios efectos en tres domicilios distintos, ubicados en Costa Canal y Colón, Lote Hogar 40 y Colón y Benavidez.
La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo las directivas del Dr. Martín Eder, quien ordenó las medidas correspondientes.