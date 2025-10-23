A pocos días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, un informe de Google Trends exhibe que la verdadera inquietud del electorado argentino no radica en los candidatos, sino en la situación económica. Los términos "trabajo", "jubilación" y "salario" encabezan las búsquedas vinculadas a la política, evidenciando que las preocupaciones financieras y logísticas superan las disputas partidarias a nivel nacional.

El estudio destaca que el bolsillo es el eje central que moviliza a los votantes, con temas políticos que reflejan directamente la crisis económica que atraviesa el país. Esta tendencia se mantiene vigente en las principales provincias, aunque con ligeras diferencias regionales.

Además de la economía, la búsqueda más frecuente relacionada con las elecciones responde a inquietudes prácticas, mostrando que muchos ciudadanos desean aclarar dudas básicas sobre el proceso democrático y el nuevo sistema de votación implementado.

El interés en los partidos políticos no se focaliza en sus propuestas o plataformas, sino en identificar a qué espacio político pertenecen los candidatos. En cuanto a la distribución geográfica del interés, se observa una mayor concentración en las provincias más pobladas, aunque las provincias patagónicas y del norte experimentan un crecimiento más notable en las consultas.

Google aclara que estos datos reflejan el "interés de búsqueda" y no constituyen una predicción de resultados electorales. Sin embargo, permiten entender que, más allá de quién gane, los argentinos están centrados en cómo afrontar y sobrevivir a la coyuntura económica actual.