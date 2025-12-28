Un informe reciente del mercado económico proyecta que la actividad podría registrar un crecimiento de hasta 3 % en 2026, aunque subraya que este avance no estará acompañado de un auge del consumo interno y se caracterizará por una marcada disparidad sectorial.

Según las estimaciones, ciertos sectores mostrarán mayor dinamismo y contribuirán de manera significativa al crecimiento agregado, mientras que otros, especialmente aquellos vinculados al mercado interno, como el consumo de bienes durables y servicios personales, seguirán mostrando señales de debilidad o lenta recuperación.

El informe destaca que, a pesar de la mejora en variables macroeconómicas clave, la capacidad de compra de hogares no se ha restaurado de manera homogénea, lo que limita la expansión del consumo privado. Este factor es considerado uno de los principales cuellos de botella para un crecimiento más robusto y sostenido.

Entre los sectores que podrían liderar el crecimiento se mencionan actividades con vínculos a la producción exportadora, industrias con incentivos fiscales y servicios que dependen de inversión productiva, lo que contrasta con la menor expansión prevista en segmentos más vinculados al consumo interno directo.

Los analistas advierten que un crecimiento de hasta 3 % sin un fuerte impulso del consumo puede resultar en una recuperación económica parcial, con empleo y salarios que podrían seguir rezagados frente a la inflación y la demanda de bienes y servicios cotidianos.

Además, el documento señala que la disparidad sectorial refleja desafíos estructurales del entramado productivo, donde la capacidad de algunos nichos para atraer inversiones y generar valor contrasta con la limitada absorción de la demanda interna por parte de otros.

Expertos consultados por medios vinculados al informe sostienen que para que el crecimiento proyectado se traduzca en beneficios tangibles para la mayoría de los hogares, será necesaria una combinación de políticas que impulsen la demanda, fortalecimiento de la confianza empresarial y medidas que mejoren la distribución del ingreso.

Mientras tanto, en el ámbito económico local, estas proyecciones se suman al debate sobre las prioridades de la política económica para 2026, con especial atención en la agenda fiscal, la política de ingresos y la reactivación del consumo, en un contexto de incertidumbre global y presiones inflacionarias.