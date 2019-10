El argentino Mauro Quiroga hizo dos goles en el triunfo del líder Necaxa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Mauro Quiroga marcó anoche dos tantos en el triunfo del puntero Necaxa como visitante ante Morelia, por 3 a 2, luego de estar 0-2, en el inicio de la 13ra. fecha del torneo mexicano de fútbol. El cotejo se jugó en el Estadio Generalísimo Morelos y los goles de Quiroga (ex Atlético de Rafalea, San Martín de Tucumán y Argentinos Juniors) se concretaron a los 54 y 63 minutos, marcando el restante el chileno Luis Gallegos a los 84. Para Morelia, dirigido por el argentino Pablo Guede y que contó con el delantero Gastón Lezcano (ex General Lamadrid y Barracas Central), sumaron tantos Eduardo Del Angel y Edison Flores a los 23 y 45 minutos. En Necaxa jugaron los argentinos Fernando Meza (ex San Lorenzo y Olimpo), Maximiliano Salas ( ex All Boys) y Rodrigo Noya (nunca jugó en nuestro país). Necaxa es puntero con 24 unidades (13 cotejos), seguido por Santos Laguna con 23 (11), América con 21 (12), León con 19 (11). Hoy seguirá la fecha con: León-Veracruz, Cruz Azul-América, Tigres-Santos Laguna, Guadalajara-Pumas y Tijuana-Atlas.