Tras casi seis años de un complejo proceso concursal, la agroexportadora Vicentin cambió de dueño. El juez Fabián Lorenzini homologó la propuesta presentada por la corredora rosarina Grassi, otorgándole el control total de la empresa y rechazando todas las impugnaciones de acreedores y competidores.

El concurso preventivo de Vicentin, declarado en diciembre de 2019 con una deuda superior a los 1.500 millones de dólares, entró en una etapa decisiva. La sentencia judicial valida el resultado del procedimiento de cramdown y ordena avanzar con la transferencia completa del capital accionario, al considerar que se alcanzaron las mayorías legales exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras.

El fallo respalda el informe de la sindicatura plural, que certificó que la propuesta de Grassi obtuvo el respaldo del 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado, superando los límites legales establecidos. Para el magistrado, este cumplimiento habilita automáticamente la adjudicación accionaria sin necesidad de pasos adicionales.

Respecto a las impugnaciones presentadas por el consorcio Molinos Agro–Louis Dreyfus Company (MOA/LDC), entidades financieras y otros acreedores, Lorenzini las rechazó una por una. En su resolución, afirmó que no se demostraron irregularidades en el cómputo de conformidades ni abusos de derecho, fraude o violaciones al principio de igualdad entre acreedores.

El juez también avaló la validez de cesiones de crédito cuestionadas y consideró eficaces las conformidades otorgadas por entidades financieras y comerciales, tanto nacionales como internacionales, que fueron verificadas por la sindicatura. Según el fallo, varios de los reclamos intentaron reabrir debates ya saldados o se basaron en interpretaciones sin respaldo legal.

Un aspecto central de la sentencia es la reafirmación del carácter automático del cramdown cuando se alcanzan las mayorías y la valuación del capital resulta negativa. La ley prioriza la rapidez del proceso y la preservación de la empresa, descartando argumentos que buscaban frenar la adjudicación accionaria.

Con la homologación firme, Grassi deberá presentar un cronograma detallado para la ejecución del plan, que incluirá plazos de pago, mecanismos operativos y condiciones del acuerdo aprobado. Este paso será fundamental para la transición del control y para iniciar una nueva etapa de gestión.

El plan de la corredora rosarina contempla la continuidad productiva, la recomposición de vínculos con productores y proveedores, y un esquema de recuperación para acreedores financieros que aporten prefinanciación de exportaciones. El objetivo es reactivar el flujo de mercadería y reposicionar a Vicentin en el complejo agroindustrial del Gran Rosario, especialmente en San Lorenzo.

Tras la sentencia, Grassi emitió un comunicado en el que habló del inicio de una “Nueva Vicentin Argentina” y destacó el respaldo judicial al proceso de reestructuración. “Nuestro grupo empresario ha quedado formalmente confirmado y asume la conducción de la empresa”, expresó, resaltando además el papel fundamental de los trabajadores durante los años críticos del concurso.

Desde la nueva gestión anticiparon un plan de inversiones para modernizar procesos, mejorar la eficiencia y la seguridad, y proyectar a la compañía hacia nuevos mercados. “Esta nueva etapa contempla un ambicioso plan de inversiones”, señalaron, y aseguraron que trabajan junto a aliados comerciales para asegurar canales de comercialización y financiación.

Aunque la sentencia deja abierta la posibilidad de recursos judiciales, el impacto inmediato es claro: Vicentin tiene un nuevo dueño de capitales nacionales y el concurso preventivo entra en su tramo final, con el control societario definido y el cramdown prácticamente concluido. Así, se encamina el cierre de uno de los capítulos más complejos del negocio agroexportador argentino y se abre una nueva etapa para una empresa clave en el entramado agroindustrial del país.