A pesar de la decisión de la Unión Europea de postergar la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur hasta enero, el presidente Javier Milei confirmó su presencia en Brasil este sábado. Según fuentes oficiales, el mandatario argentino viajará a Foz de Iguazú para reunirse con su par brasileño, Lula da Silva, quien enfrenta malestar debido a la caída transitoria del acuerdo.

El cónclave del Mercosur se aproximaba en medio de incertidumbre sobre la viabilidad de un acuerdo inminente, debido a las posturas contrarias de Francia, Polonia e Italia. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que la firma del tratado se atrasaría en enero debido a la falta de apoyo de una amplia mayoría de los países miembros de la UE.

Lula da Silva había expresado previamente que se comunicó con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien no se opone al acuerdo, aunque necesita tiempo para convencer al sector agrícola. El jefe de Estado brasileño consultará con los socios del Mercosur durante la cumbre del bloque sobre los próximos pasos a seguir.

Italia ha expresado su disposición a respaldar el acuerdo una vez que se resuelvan las preocupaciones vinculadas a la agricultura. La gestión libertaria de Argentina ha ratificado su apoyo al acuerdo comercial, pero expresa escepticismo por la postura de Italia, Polonia y Francia.

Milei llegará a la cumbre con un mensaje enfocado en insistir en la necesidad de que el Mercosur avance hacia una mayor apertura comercial y reduzca las regulaciones que obstaculizan acuerdos con otras naciones. El presidente busca evitar el protagonismo de Lula y promover un fuerte mensaje de apertura comercial hacia el mundo.