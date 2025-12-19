Un joven de 19 años fue aprehendido este jueves en la tarde en el departamento Pocito, acusado de robo en grado de tentativa, tras ser sorprendido cuando sustraía una bolsa con tomates del interior de una finca ubicada en calle 7 y Lemos.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:40, en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna, cuando David Fernando Díaz, propietario de la finca, advirtió junto a su padre y su hermano la presencia de un sujeto que caminaba por el costado del predio con una bolsa blanca de gran tamaño sobre los hombros.

Al interceptarlo, constataron que en el interior transportaba tomates en gran cantidad, por lo que procedieron a reducirlo de manera civil y dar aviso inmediato a la Policía. Minutos después, cerca de las 16:45, el personal policial concretó la aprehensión formal del sospechoso en el interior de la finca Díaz, ubicada en la misma intersección.

El procedimiento fue llevado adelante por la oficial ayudante Katya Gómez y el cabo Gonzalo Álvarez, quienes identificaron al aprehendido como Alejandro Leonel Luján, de 19 años, con domicilio en el barrio Colangüil, en Pocito. Como parte del operativo, se procedió al secuestro de una bolsa blanca con aproximadamente 22 kilos de tomates.

Posteriormente, junto a los damnificados, se realizó un rastrillaje en el predio, donde se constató que parte de la plantación había sido violentada, además de hallarse huellas de calzado que coincidirían con las del aprehendido.

En el lugar intervino el ayudante fiscal de turno, doctor Pablo Quiroga, quien, tras consultar con el fiscal interviniente, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido a disposición de la Justicia.