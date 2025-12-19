Un soldado voluntario del Ejército Argentino, identificado como Facundo Gabriel Lima, fue hallado muerto este miércoles por la tarde dentro de su vivienda en Las Heras, Mendoza, informó MDZ.

Familiares dieron aviso al 911 alrededor de las 17.30, cuando encontraron al militar sin signos vitales en el interior de su casa, lo que motivó la rápida intervención de la Policía Científica y personal de Investigaciones.

Según las primeras actuaciones, no se observaron indicios de la participación de un tercero en la escena, aunque la causa del deceso aún no está oficialmente confirmada. Los peritajes y la necropsia están en curso para determinar con exactitud las circunstancias de la muerte.

El Ejército Argentino emitió un comunicado de prensa lamentando el fallecimiento del soldado y destacó que este hecho se produjo en un contexto complicado para la fuerza, con otras dos muertes de personal militar ocurridas en días recientes en distintos puntos del país.

En los últimos días también se reportó el hallazgo sin vida de un efectivo que prestaba funciones de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos, así como el fallecimiento de un suboficial en un cuartel de Monte Caseros, Corrientes, hechos que han encendido las alertas dentro del Ejército y llevado a las autoridades a poner especial atención en las condiciones de su personal mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La causa sigue bajo análisis por parte de la fiscalía y los peritos, y se aguardan los resultados oficiales de la autopsia para esclarecer si se trató de un hecho relacionado con problemas personales o si existieron otras circunstancias detrás del deceso.