La quinta y última temporada de Stranger Things se sitúa deliberadamente en noviembre de 1987, exactamente cuatro años después de que la desaparición de Will Byers fracturara la realidad en 1983.

Al 7 de enero de 2026, el tiempo transcurrido desde esa fecha ficticia es de 38 años y un mes, sumando un total de 13.939 días. Esta elección temporal refuerza un "efecto aniversario", sugiriendo que el Mundo del Revés opera bajo ciclos donde "los eventos no desaparecen: se repiten, se deforman y regresan".

En este tramo final, Hawkins se encuentra bajo cuarentena militar, y sus protagonistas enfrentan la amenaza de Vecna con cicatrices y experiencia acumulada. La serie plantea que "el final nace en el mismo lugar que el inicio", utilizando el 6 de noviembre como un ancla simbólica para cerrar la herida abierta años atrás.

Además de la trama central, elementos como la memoria de Billy cobran relevancia, mientras que otros destinos permanecen inciertos. Sobre la relación entre Robin y Vickie, los creadores explicaron que eligieron "no dar una respuesta cerrada", y respecto a Suzie, no existe una "confirmación canónica" sobre su destino tras el final. Para documentar este proceso, Netflix estrenó el especial "Una última Aventura", que explora el detrás de cámaras de este cierre.