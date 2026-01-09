Tras los anuncios del gobierno de transición en Venezuela sobre la liberación de presos políticos, María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, sostuvo que mantiene la esperanza de volver a verlo en Argentina. “Tengo el corazón en la boca. Lo único que necesito es que la libertad se dé para todos”, expresó.

Gómez afirmó que no cuentan con información confirmada, pero que confían en que se concrete lo que se ha gestionado durante meses. Relató que su hijo, Víctor, pregunta por su padre y que espera recuperar la tranquilidad familiar que les fue arrebatada.

A 13 meses de la desaparición forzada de Gallo, la esposa aseguró que espera que este sea “el último 8”, en referencia al día de su detención, y recibir pronto noticias sobre su liberación. Subrayó que todas las acciones legales se realizaron correctamente y que el gobierno argentino está al tanto y haciendo gestiones ante organismos internacionales.

Desde la Cancillería y la Casa Rosada se mantiene el silencio, mientras que la senadora Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad al momento de la detención, destacó que el Gobierno sigue de cerca el caso. “Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, señaló Bullrich en su cuenta de X.