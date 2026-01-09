Ante el incremento de estafas electrónicas y ciberdelitos durante el período de vacaciones, la UFI Delitos Informáticos y Estafas, dependiente del Ministerio Público Fiscal de San Juan difundió una guía de buenas prácticas destinada a reducir los riesgos de fraude informático, en un contexto marcado por el mayor uso de plataformas digitales y el flujo turístico.

Entre las recomendaciones iniciales, se destaca la importancia de reforzar la seguridad de dispositivos y cuentas personales antes de viajar. Para ello, se aconseja activar la autenticación de doble factor en correos electrónicos, redes sociales, home banking y billeteras virtuales, mantener actualizado el software del teléfono móvil y realizar copias de respaldo de archivos y contactos.

Durante los traslados y estadías, las autoridades advirtieron sobre el uso de redes Wi-Fi públicas para operaciones bancarias o compras online. También recomendaron desconfiar de mensajes urgentes o alarmistas que informen sobre supuestos bloqueos de cuentas, premios inesperados o cancelaciones de reservas, así como evitar escanear códigos QR de origen dudoso o ingresar a enlaces que soliciten datos personales.

En relación con pagos y contrataciones, se indicó que los fraudes en alquileres temporarios y la clonación de tarjetas son los delitos más frecuentes en esta época. Por ese motivo, se sugiere utilizar billeteras digitales, activar alertas de consumo en tiempo real y realizar operaciones únicamente a través de plataformas oficiales, evitando enviar señas por fuera de los canales habilitados.

Finalmente, la guía hace hincapié en el cuidado de la privacidad en redes sociales. Recomienda no publicar en tiempo real contenidos que revelen ausencias prolongadas del domicilio y ajustar la configuración de privacidad para limitar la visibilidad de la actividad personal durante las vacaciones.