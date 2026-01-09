Con el propósito de atender la nueva demanda de profesionales en el sector productivo sanjuanino, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan hará el debut de este año de tres nuevas carreras técnicas. Dichas propuestas académicas de corta duración son las de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Agroindustria e Industria alimentaria. Se tratan de tecnicaturas universitarias enfocadas a emprendimientos industriales pequeñas, medianas y grandes; y en gran medida para ofrecer servicios en la actividad minera.

Si bien son ofertas educativas de cursado gratuito y de alcance para toda la provincia, cuyo requisito principal deberá poseer el título secundario completo, las carreras buscan convocar a estudiantes interesados que provengan de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Calingasta y Ullum.

Publicidad

Desde las autoridades académicas, aclararon que el curso de ingreso no tendrá límites de cupo. En contacto con el vicedecano, el ingeniero Eric Laciar indicó para DIARIO HUARPE, que hasta el momento hay 336 preinscriptos en Mantenimiento de maquinaria pesada, unos 156 en Industria alimentaria y unos 154 en Agroindustria.

Por estos indicadores, la institución académica quiere potenciar el interés de los futuros alumnos que preferentemente residan en los departamentos mencionados por su fuerte vinculación con la actividad minera y agroindustrial.

Publicidad

“Gracias a que establecimos un convenio entre la UNSJ, el Ministerio de Educación de la Provincia y el Ministerio de Minería, logramos el financiamiento y el apoyo institucional necesario para que estas carreras puedan darse en un formato híbrido, tanto virtual a distancia como presencial y práctica. Para ello, se aprovecharán las estructuras de las escuelas agrotécnicas provinciales que se ubican en los seis departamentos. Serán aulas híbridos con el equipamiento informático y de comunicación necesario para desempeñar las actividades académicas correspondientes”, señaló el vicedecano.

De acuerdo a lo informado por Laciar, durante el ciclo lectivo, se utilizarán también instalaciones de la Facultad de Ingeniería para las clases prácticas, sin embargo, el 75 % del cursado será en línea y los alumnos podrán optar por conectarse al sistema de alumno virtual de la UNSJ en su domicilio o bien en las aulas adaptadas en las escuelas que serán confirmadas próximamente que dependen del Ministerio de Educación de San Juan.

Publicidad

El curso de ingreso tendrá cuatro módulos: inglés, lectura y comprensión de texto, matemáticas y autoaprendizaje virtual. Mientras que las tres tecnicaturas tienen una duración de dos años.

Los estudiantes que completen estas tecnicaturas, tendrán un perfil profesional competente para ser operarios en bodegas, emplazamientos de la industria frutihorticola, olivícola, vitivinicultura y en manejo y reparación de máquinas de construcción, viales y de producción minera.

“Todas estas especialidades estarán muy vinculadas entre sí. Además, reforzarán la oferta educativa que cuenta esta facultad, con 13 carreras de grado, 23 carreras posgrado y otras tres tecnicaturas”, comentó Laciar.

“Y un dato muy importante para remarcar, es que la nueva tecnicatura en maquinaria pesada, es única en Argentina. En este momento, San Juan tendrá este caso privilegiado porque no hay universidad nacional que brinde esta especialidad y que generará un gran interés para las empresas mineras que podrán contar con nuevos profesionales”, afirmó el vicedecano.

Para tener en cuenta

Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada (TUMMP): busca dar respuesta a la demanda de mano de obra calificada en tareas de mantenimiento, reparación y operación técnica en los distintos sectores vinculados con la explotación minera. Se dictará para estudiantes residentes en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Calingasta y Ullum.

busca dar respuesta a la demanda de mano de obra calificada en tareas de mantenimiento, reparación y operación técnica en los distintos sectores vinculados con la explotación minera. Se dictará para estudiantes residentes en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Calingasta y Ullum. Tecnicatura Universitaria en Industria Alimentaria (TUIA): responde a la necesidad de formar profesionales capacitados para la actividad agro-alimentaria, enfocada en la viticultura, industria olivícola, la producción de frutas y hortalizas y la elaboración de productos alimenticios derivados. Se contará con conocimientos en tecnología de alimentos, biotecnología, economía circular y procesos productivos. Se dictará para estudiantes residentes en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Calingasta y Ullum.

responde a la necesidad de formar profesionales capacitados para la actividad agro-alimentaria, enfocada en la viticultura, industria olivícola, la producción de frutas y hortalizas y la elaboración de productos alimenticios derivados. Se contará con conocimientos en tecnología de alimentos, biotecnología, economía circular y procesos productivos. Se dictará para estudiantes residentes en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Calingasta y Ullum. Tecnicatura Universitaria en Agroindustrias (TUA): contempla conocimientos básicos aplicados a las materias primas alimenticias provenientes del agro y la capacitación para utilizarlos en la elaboración de productos y el control de sus modificaciones. Procesos de producción, acondicionamiento, almacenamiento y distribución de productos alimenticios.

La inscripción está habilitada hasta el 25 de enero y las clases del curso de ingreso iniciarán el 3 de febrero próximo. Mientras que el cursado regular para el ciclo lectivo de este año comenzará el 10 marzo. Las preinscripciones se podrán realizar accediendo al siguiente enlace: www.fi.unsj.edu.ar