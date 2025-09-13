Después de lo que fue el ascenso de Ben Hur, ganando una histórica final ante Sportivo Desamparados por 1 a 0. El Consejo Federal del Fútbol Argentino ha definido la fecha de comienzo para el Torneo Regional Federal Amateur 2025-26, estableciendo que el certamen iniciará el domingo 19 de octubre. Esta decisión, que se hará oficial en las próximas horas, fue tomada a solicitud de diversos clubes y considerando la necesidad de no extender el calendario deportivo. A pesar de que la idea inicial era empezar en noviembre, la nueva programación busca optimizar los tiempos y permitir que los equipos ascendidos tengan un adecuado receso y preparación para competir en el próximo Federal A.

En principio, el torneo tendrá un formato similar al de ediciones previas, con cuatro cupos de ascenso a la siguiente categoría. Además de la fecha de inicio, también es importante destacar que habrá una interrupción forzada el fin de semana del 26 de octubre, debido a las elecciones legislativas nacionales, por lo que la segunda fecha se disputará el 2 de noviembre. No obstante, se está evaluando la posibilidad de que en algunas regiones con un gran número de participantes se juegue una fecha entre semana, el viernes 24 de octubre, para mantener la fluidez de la competencia.

Con respecto a las licencias deportivas, varias solicitudes están en proceso de análisis. Por lo que se espera que, durante la semana entrante, se otorguen las primeras autorizaciones, lo que permitirá a los equipos prepararse para el inicio de la competición. Simultáneamente, la Comisión de Homologaciones avanza en la validación de las distintas ligas del país, garantizando así un correcto desarrollo del torneo.