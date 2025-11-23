Desde su reciente llegada al país y su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López ha sorprendido al público mostrando un perfil divertido, pícaro y muy correcto. En este contexto de reencuentro mediático y personal con Argentina, surgieron rumores sobre la posibilidad de que el exjugador se instale de manera definitiva en el país.

La posibilidad de la mudanza ha tomado fuerza, y el periodista Daniel Fava informó en el programa A La Tarde que los abogados de Maxi ya están analizando "algunas cositas más para el año que viene". Según esta información, la buena relación actual y el surgimiento de "tantos negocios en común" están influyendo en la decisión.

Maxi López estaría analizando seriamente poner a la venta su club en Suiza, en caso de que aparezca una nueva oferta, ya que se dio cuenta de que "divirtiéndose gana mucha guita".

El exjugador confesó en el programa de stream Paren la mano que está considerando la posibilidad de venir a vivir a Argentina junto a su actual pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos. Esta decisión se basa en el hecho de que sus tres hijos mayores están creciendo, y pronto no tendrá la oportunidad de tener a los cinco en un mismo lugar. Él aseguró: "Mi sueño es juntarlos".

Daniel Fava agregó detalles sobre el cronograma que maneja la expareja, indicando que, una vez que nazca el niño y pasen unos meses, la idea es que la familia se venga a vivir a Argentina en "marzo o abril del año que viene".

Quien ha opinado recientemente sobre esta posibilidad fue Wanda Nara, no esquivando la consulta de la notera de SQP (América). La conductora de MasterChef se refirió a los divertidos idas y vueltas que se generaron con su ex en el programa de Telefe, afirmando: "Estoy muy contenta, la verdad que sí. Está Maxi y funciona muy bien, a la gente le gusta y en definitiva en televisión se ve lo que la gente quiere ver".

Respecto a la potencial mudanza definitiva de Maxi López, Wanda Nara se mostró muy a favor, declarando: "Ojalá que sí, la verdad que lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá".

Además, la empresaria y conductora remarcó que, si él logra concretar la mudanza, cuenta con su apoyo incondicional: "Si pudiera concretarlo, Maxi sabe que cuenta conmigo y lo voy a ayudar".

Esta situación se vio antecedida por un momento de gran emoción en uno de los últimos programas de MasterChef, cuando los hijos de los famosos visitaron las cocinas. Wanda Nara les preguntó a sus hijos si Maxi López les había prometido algo si ganaba el certamen, a lo que el mayor respondió, sin dudar: "Que se quedaba más tiempo".