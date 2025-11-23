Tras una serie de rumores y especulaciones, se confirma que Eugenia Tobal dejará su lugar en el programa MasterChef Celebrity. Fuentes cercanas indicaron que la actriz nunca se sintió cómoda en el certamen. Aceptó el trabajo debido a las escasas alternativas laborales que tienen los actores por la falta de ficciones. Además, las devoluciones de Germán Martitegui, el jurado más riguroso, la afectaron profundamente.

La renuncia se gestionó de una manera particular para evitar que se generaran controversias. La información sobre esta salida fue inicialmente difundida por Paula Varela. Sin embargo, la noticia desató un fuerte lío con las fechas, lo que provocó que figuras mediáticas como Yanina Latorre y hasta la conductora Wanda Nara le respondieran a la periodista de forma drástica.

En medio de la controversia, circuló la versión de que Eugenia empezó a ‘cocinar mal’ a propósito para ser eliminada. Esto se evidenció en la gala del jueves pasado, cuando los participantes cocinaron junto a sus hijos y la actriz presentó arroz con papas fritas, una combinación que fue considerada algo extraña. Este plato fue, aparentemente, parte del plan ideado para comenzar a gestionar su salida sin la necesidad de comunicarlo formalmente a la producción.

Sobre el trasfondo de esta estrategia, la periodista Marcela Tauro reveló una intimidad clave sobre la partida de Tobal. Tauro aseguró: “Alguien muy importante le dijo a ella ‘no arruines un plato porque acá no se renuncia. Si queres cociná mal y te vas’ porque las marcas miran mucho eso”.