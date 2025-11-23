El lanzamiento del nuevo álbum de María Becerra, titulado Quimera, generó un impacto inmediato en el panorama musical, pero fue un gesto de su amiga, Tini Stoessel, lo que conmovió a sus seguidores. La intérprete de La Triple T decidió utilizar sus historias en redes sociales para compartir la portada del disco y dedicarle unas palabras de apoyo a la cantante de Quilmes.

Este apoyo público cobra una relevancia especial, ya que Quimera llega tras uno de los períodos más difíciles en la vida de María Becerra. La artista reveló que tuvo que afrontar la pérdida de dos embarazos junto a su pareja, J Rei, y además, estuvo al borde de la muerte.

De hecho, una de las canciones incluidas en el álbum fue coescrita con su pareja, y en un adelanto que la cantante compartió del backstage, se escucha una estrofa particularmente sensible que ha resonado con sus fans: "Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles".

Al compartir la portada del proyecto, Tini Stoessel no solo celebró el logro profesional de su colega, sino que también hizo referencia al proceso personal que atravesó. Tini escribió: "¡Ya salió! Qué lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo lo que significó para vos este proceso".

Luego, añadió una frase que reflejó la profunda admiración y entendimiento mutuo que existe entre ellas, haciendo emocionar a todo el fandom: "Ver cómo pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió". El mensaje cerró con una muestra de afecto: "Te quiero mucho, estoy muy orgullosa de vos".