Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas este sábado tras el vuelco de un colectivo turístico en una carretera del estado de Michoacán, México. El accidente se produjo en el kilómetro 23 de la ruta que une Morelia con Pátzcuaro, cuando la unidad que había partido desde Uruapan se dirigía hacia Tlalpujahua, sede de la tradicional Feria de las Esferas.

Debido a la magnitud del siniestro, la ruta Morelia–Pátzcuaro estuvo totalmente cerrada. (Foto: X/@MORRIS80766176).

La Fiscalía General del Estado confirmó el número de víctimas fatales, entre ellas el conductor del micro, y señaló que aún se investigan las causas del vuelco. Las identidades se mantienen en reserva hasta que las familias sean notificadas oficialmente.

Publicidad

Tras la tragedia, se desplegó un amplio operativo de emergencia para asistir a los heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales de Morelia. Según Protección Civil, seis de ellos se encuentran en estado de gravedad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó el hecho como “un accidente grave y lamentable” y aseguró que las víctimas recibieron atención inmediata. En tanto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que personal del CRUM y equipos de rescate trabajaron en el lugar para las tareas de auxilio y traslado.

Publicidad

Peritos de la fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas mecánicas, además de revisar la bitácora del viaje y evaluar posibles fallas del vehículo. Aún no se determinó si el siniestro estuvo relacionado con exceso de velocidad, problemas mecánicos o condiciones del camino.

La ruta Morelia–Pátzcuaro permaneció totalmente cortada durante varias horas para facilitar el trabajo de los rescatistas y la remoción del colectivo. Se espera que en las próximas horas la empresa responsable del servicio emita un comunicado y precise si brindará asistencia a los afectados y sus familiares.