Una adolescente de 16 años murió en la madrugada de este jueves en Santiago del Estero después de que un árbol cayera sobre la moto en la que viajaba junto a su novio, en medio del intenso temporal que afectó a la provincia. La víctima fue identificada como Morena Estefanía Pacheco, quien perdió la vida de manera inmediata debido al impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 sobre la avenida Núñez del Prado, a la altura del predio del Círculo de Oficiales de Policía (Copse), cuando Morena y su pareja, Leonel Villalba, circulaban en una moto Zanella ZB 110 cc. De acuerdo con los primeros datos policiales, un eucalipto cedió por la fuerza del viento y cayó sobre el pavimento justo en el momento en que los jóvenes pasaban por el lugar.

Aunque ambos llevaban casco, el golpe fue devastador. Morena sufrió heridas gravísimas y fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Independencia, donde ingresó sin signos vitales. Su novio, de 18 años, resultó con golpes leves y se encuentra fuera de peligro.

El fiscal de turno, Martín Silva, ordenó preservar la escena e instruyó el trabajo de la División Criminalística y del médico de Sanidad. El cuerpo de la adolescente fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia, mientras efectivos de la Comisaría Segunda realizaron pericias en el lugar durante la madrugada.

La trágica muerte generó un profundo impacto en la comunidad. En redes sociales, familiares, amigos y compañeros expresaron su dolor, compartiendo mensajes de despedida hacia la joven. Desde el Colegio Absalón Rojas, donde estudiaba, también manifestaron su pesar y la recordaron como una alumna “educada y respetuosa”. La institución publicó un mensaje en homenaje: “Que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”.