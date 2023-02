El Dibu Martínez reveló lo que le dijo a Mbappé tras ganar el Mundial

Dibu Martínez, nominado al premio The Best de la FIFA a mejor arquero, reveló datos virales. El arquero de la Selección Argentina brindó una entrevista a France Football y expuso lo que le dijo a Kylian Mbappé luego de ganar el Mundial de Qatar 2022. Como era de esperarse, sus dichos se viralizaron de inmediato en las redes sociales y causaron reacciones de todo tipo.

"La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido. Lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco! No tenía la intención de lastimarlo. A lo largo de mi carrera jugué con muchos franceses y nunca tuve ningún problema", partió diciendo Dibu Martínez.

A su vez, el arquero argentino dijo: "Le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo. Tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro. Entonces, lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks".

Anécdota del Dibu Martínez

"La pelota tuvo un efecto extraño después de rebotar e intuí que podía pegarle de volea. Salí en diagonal, dejándole intencionalmente un pequeño espacio a mi izquierda, en el palo cercano. Como para decirle: ‘Ponela ahí’. Lo empujé a patear allí. Luego, cuando remató, abrí mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda para cerrarle el ángulo. Es algo en lo que había trabajado, por supuesto. El hecho de haber entrenado durante años con grandes atacantes me ayudó en esta jugada. Inmediatamente después, cuando terminó el partido, dije: ‘¡Guau, qué final!‘", sostuvo el Dibu.

Para cerrar, Emiliano Martínez afirmó: "Lo que hice con el trofeo de mejor arquero fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían: ‘No lo vas a volver a hacer’. Incluso Leo (Messi). Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está. Le pregunté a mi psicólogo qué podría estar pasando por la cabeza del tirador en estos instantes. Cuando juegas una final del Mundial, en un estadio de 90.000 personas, la más mínima cosa te puede afectar. Tras detener el penal de Coman, supe que el de Tchouameni sería decisivo para mi país".