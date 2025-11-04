El ex de Dai Fernández y su picante deseo al romance con Nico Vázquez

Después de que el actor Nico Vázquez confirmara públicamente que está iniciando un vínculo con Dai Fernández, el foco se puso en la reacción de su ex pareja. Gonzalo Gerber, bailarín y actor, rompió el silencio y habló por primera vez sobre el romance de Fernández con Vázquez.

Gerber reveló la manera en que se enteró de que su ex novia estaba saliendo con el actor. El bailarín lanzó una frase que capturó inmediatamente la atención: "Me enteré de la relación el mismo día que ustedes, me enteré igual que ustedes".

A pesar de la sorpresa sobre el timing del anuncio, Gerber aseguró que no hubo polémica en la separación inicial: "Nos separamos de la mejor manera".

El también actor quiso dejar en claro que, si bien la relación sentimental terminó, el vínculo con Dai Fernández persiste. "Seguimos hablando, tenemos a Panchita en el medio, una perra que tenemos en común", detalló.

Respecto al nuevo vínculo, Gerber se mantuvo diplomático, deseándoles lo mejor a la pareja. "Les deseo lo mejor, felicidad absoluta", expresó, haciendo eco de los buenos deseos previamente manifestados por Gimena Accardi.

Sin embargo, en el ámbito digital, el panorama fue más tajante. Gonzalo Gerber confirmó que dejó de seguir tanto a su ex, Dai Fernández, como a Nico Vázquez en las redes sociales. Explicó esta acción como una consecuencia natural del quiebre: "Es lo más normal cuando las relaciones se terminan".

Finalmente, Gerber aseguró que no tiene problemas con Vázquez en el plano profesional. Ante la posibilidad de volver a trabajar con él, comentó: "Si sirve el proyecto, estaría bueno". Además, el artista desmintió rotundamente el rumor que lo vinculaba con la cantante Cazzu: "Nada más lejos de la realidad".