El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno a un grupo de deportistas sanjuaninos que recientemente obtuvieron resultados destacados en competencias internacionales y nacionales. Acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y demás autoridades, el mandatario felicitó a los atletas y remarcó el valor de su desempeño para posicionar a la provincia en los principales escenarios deportivos.

Durante el encuentro, Tabachnik destacó que el apoyo estatal resulta clave para el desarrollo deportivo. Expresó su satisfacción por la convocatoria y señaló que los atletas “son embajadores de lo que San Juan puede lograr”. Además, subrayó que el gobernador sostiene al deporte como una prioridad de gestión y como un ejemplo positivo para la juventud.

Entre los deportistas recibidos estuvo Melisa Mulet, reciente participante del Mundial de Tang Soo Do en Santa Marta, Colombia. En la categoría Maestro, la máxima del arte marcial, obtuvo dos medallas de oro, dos de plata y el título de Gran Champion. Mulet expresó su orgullo por representar a la provincia y al país en una disciplina presente en más de 25 países.

Orrego también recibió a los atletas Isabella Gómez y Valentín Ramos, quienes se destacaron en los Juegos Binacionales de Integración Andina en la Región del Maule, Chile. Gómez logró oro en 100 metros y bronce en 200 metros, con récord provincial incluido, mientras que Ramos obtuvo el tercer puesto en los 400 metros con vallas.

En la misma competencia, el plantel sanjuanino de vóley masculino obtuvo el título de campeón. El entrenador Pablo Balmaceda asistió junto a los jugadores Augusto Guevara, Bautista Nievas y Juan Ignacio Navas, quienes integraron un equipo formado por representantes de distintos clubes locales y deportistas radicados en Buenos Aires. Balmaceda destacó el rendimiento y la cohesión del grupo.

El gobernador también dialogó con el ciclista Facundo Tivani, medallista de bronce en la prueba contrarreloj de los Juegos Binacionales, y con las jugadoras del equipo sub-14 de hockey de la Universidad Nacional de San Juan. El conjunto, dirigido por Natalia Acosta, se consagró campeón del Campeonato Nacional de Clubes A realizado en Tucumán. La entrenadora resaltó el esfuerzo de las jóvenes, quienes atraviesan su primer año de competencia formal.