Las intensas lluvias que se registraron en los primeros días de enero de 2026 tuvieron un impacto directo en el arranque de la temporada turística en Valle Fértil. Así lo explicó Marcos Carrizo, director de Turismo del departamento, quien trazó un balance de la primera semana del año y adelantó un panorama alentador si las condiciones climáticas acompañan.

Las familias disfrutan de los espacios verdes que presenta Valle Fértil.

Según detalló Carrizo, el inicio del mes había sido muy positivo. “Arrancamos muy bien el fin de semana del 3 y 4 de enero. Ya desde el jueves 2 por la tarde comenzamos a tener movimiento y ese fin de semana fue realmente lindo”, señaló. En base a estimaciones preliminares, la ocupación rondó el 65%, un número considerado auspicioso para el comienzo de la temporada alta.

Sin embargo, el escenario cambió con la llegada de las lluvias. Las precipitaciones afectaron especialmente al Parque Provincial Ischigualasto y luego también al casco urbano, lo que derivó en cancelaciones de reservas y en turistas que directamente no alcanzaron a llegar al departamento. “Había bastantes reservas, pero muchas se cayeron por el impacto de las lluvias. Eso nos condicionó esta primera semana”, explicó.

Pese a este contexto, Carrizo estimó que el promedio semanal cerrará cerca del 70% de ocupación, un número que, aunque inferior a lo esperado, permite mantener expectativas positivas. En cuanto a los precios de alojamiento, aclaró que desde la Dirección de Turismo no se regulan tarifas y que los valores dependen de cada prestador. Actualmente, las cabañas pueden encontrarse desde unos $50.000 o $60.000 por día.

Mirando hacia adelante, el funcionario se mostró optimista. “Si hay algo que hace atractivo a Valle Fértil son los ríos, los arroyos y la posibilidad de disfrutar de vacaciones al aire libre en lugares prácticamente vírgenes”, afirmó. Las lluvias, que en un primer momento generaron complicaciones, ahora aparecen como un factor clave para revitalizar el principal atractivo natural del departamento.

Carrizo destacó que ya se observa agua en casi todos los ríos y arroyos, con especial énfasis en el río Las Tumanas, que fue el único que mantuvo caudal durante el fin de semana y concentró gran afluencia de visitantes. Desde el municipio se realizaron operativos de limpieza antes de fin de año y nuevamente durante la primera semana de enero, en conjunto con Ambiente de la provincia, para acondicionar el lugar ante la llegada de turistas.

“Tenemos mucha esperanza de que la temporada sea sumamente positiva porque estamos recuperando nuestro principal atractivo: los ríos con agua y el paisaje”, concluyó Carrizo, convencido de que, con clima favorable, Valle Fértil puede tener un verano muy fuerte en materia turística.