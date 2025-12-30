El Gobierno nacional evalúa convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para el lunes 2 de febrero, con el objetivo de continuar el tratamiento del temario legislativo pendiente. La definición es analizada por la mesa política del presidente Javier Milei, luego del cierre del período ordinario y de la sanción del Presupuesto 2026

Según fuentes oficiales, la posibilidad de extender las sesiones se mantiene en estudio, aunque el 2 de febrero aparece como la fecha con mayor consenso interno. La alternativa busca dar continuidad a los proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios para el inicio de 2026.

Entre las iniciativas que el Gobierno pretende llevar al recinto se destacan la Reforma Laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares, un reclamo planteado por los gobernadores. La reforma del régimen laboral es uno de los ejes centrales de la agenda del oficialismo, que decidió postergar su debate para asegurar los apoyos necesarios en ambas cámaras.

De cara a febrero, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezará las negociaciones parlamentarias junto al equipo coordinado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, y de referentes legislativos del oficialismo.

Si bien se descartó sesionar durante enero, se analiza un esquema similar al aplicado en diciembre, con un llamado anticipado para organizar las asistencias y el inicio efectivo del trabajo en comisiones a partir de febrero. En ese marco, no se descarta adelantar la convocatoria formal para el 19 de enero.

El Ejecutivo ya delimitó un temario acotado a principios de diciembre: de seis proyectos, dos fueron sancionados y otros tres obtuvieron dictamen. En cambio, la reforma del Código Penal no será tratada en extraordinarias, ya que el Gobierno considera que requiere un debate más extenso.

Tras el receso de verano, la Casa Rosada buscará retomar el impulso legislativo y avanzar con las iniciativas que quedaron pendientes, en un escenario parlamentario que el oficialismo continúa negociando voto a voto.