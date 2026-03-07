El programa Becas Progresar volverá a abrir su inscripción durante marzo de 2026 para estudiantes que quieran finalizar la escuela secundaria, comenzar estudios terciarios o universitarios, o realizar cursos de formación profesional. La iniciativa del Gobierno nacional apunta a brindar apoyo económico a jóvenes para facilitar su continuidad en el sistema educativo.

La inscripción es gratuita y se realiza de manera completamente online a través de las plataformas oficiales del programa. Los interesados pueden iniciar el trámite mediante la página de Becas Progresar, la aplicación Progresar+ o a través de la app Mi Argentina, vinculada con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Para anotarse, los aspirantes deben crear o validar su cuenta en la aplicación Mi Argentina. Luego deberán ingresar al sitio oficial del programa o a la app correspondiente, completar el formulario con sus datos personales, académicos y socioeconómicos, y finalmente confirmar la solicitud. Una vez realizado el trámite, el estado de la inscripción puede seguirse online desde la misma plataforma.

Los requisitos para acceder al beneficio varían según la línea de beca, aunque existen condiciones generales para todos los postulantes. Entre ellas se encuentra ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y Documento Nacional de Identidad.

Además, quienes se postulen a la línea de educación obligatoria deben tener entre 16 y 24 años. Para estudios superiores el límite se extiende hasta los 30 años, mientras que en el caso de la carrera de Enfermería no existe tope de edad. También es necesario ser alumno regular de una institución educativa reconocida.

Otro requisito importante es que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Asimismo, los estudiantes deben contar con el esquema de vacunación completo o en curso, de acuerdo con las disposiciones sanitarias vigentes.

En cuanto al monto del beneficio, el programa otorga un pago mensual cercano a los $35.000, aunque la cifra puede variar según el nivel educativo o la línea de beca. Habitualmente, el Estado deposita el 80% del monto cada mes y retiene el 20% restante, que se paga una vez que el estudiante acredita su regularidad escolar y el avance académico correspondiente.

El programa contempla tres modalidades principales: Progresar Obligatorio, destinado a estudiantes de nivel primario o secundario; Progresar Superior, para quienes cursan carreras terciarias o universitarias; y Progresar Trabajo, orientado a cursos de formación profesional.

Desde su implementación, las Becas Progresar se consolidaron como una de las principales políticas educativas del país, con el objetivo de reducir la deserción escolar y ampliar las oportunidades de acceso a la educación para miles de jóvenes.