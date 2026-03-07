El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la semana con una nueva compra de divisas en el mercado cambiario y logró superar el 30% de la meta anual de acumulación de reservas prevista para 2026. Con la última operación, las reservas internacionales volvieron a ubicarse por encima de los US$46.000 millones.

Según datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, la autoridad monetaria adquirió este viernes US$40 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que permitió elevar las reservas hasta los US$46.004 millones. La cifra representa un incremento de US$179 millones respecto de la jornada anterior.

Con esta operación, el organismo que conduce Santiago Bausili acumula 43 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. Además, en lo que va de marzo el Banco Central ya compró US$291 millones.

Desde el inicio del año, la entidad lleva adquiridos US$3.003 millones. De ese total, US$1.134 millones se compraron durante enero, otros US$1.555 millones en febrero y los mencionados US$291 millones en los primeros días de marzo. Con ese desempeño, el BCRA ya superó el 30% de la meta de acumulación de reservas prevista para todo el año.

La estrategia forma parte de la denominada “fase 4” del programa monetario que el Banco Central presentó hacia finales de 2025. En ese esquema, la autoridad monetaria estableció como objetivo una acumulación de US$10.000 millones en reservas a lo largo de 2026.

El plan también contempla la posibilidad de ampliar ese objetivo hasta los US$17.000 millones en caso de que aumente la demanda de dinero y se den condiciones favorables en el mercado cambiario.

En ese marco, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó recientemente que su administración “compró más dólares que ninguna otra”. No obstante, aclaró que el monto total de reservas se vio parcialmente reducido por los pagos de vencimientos de deuda que debieron afrontarse durante su gestión.